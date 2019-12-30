Илон Маск назвал дату первого полета Starship

Глава компании SpaceX опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение, в котором рассказал, когда космический корабль Starship совершит свой первый полет.

Напомним, что эта ракета предназначена для доставки пассажиров и грузов на Луну и Марс. В этом году Илон Маск занимался тестированием Starhopper — младшей версии Starship.



Starhopper имеет несколько технических отличий от полноценной второй ступени Starship. Ее главные отличия — три двигателя Raptor вместо семи, меньшая высота корпуса при аналогичном девятиметровом диаметре.



Подготовив прототип, Илон Маск с уверенностью заявил, что первый полноценный тестовый полет корабля Starship состоится уже через 2—3 месяца.

Чуть больше месяца назад компания провела последние тестовые испытания топливного бака корабля. Во время эксперимента бак взорвался, когда криогенная жидкость начала заполнять топливные баки корабля. Как пояснили инженеры, это было ожидаемо, так как они проверяли максимальный уровень давления в системах.

Тем не менее работы над космическим кораблем ведутся ежедневно на протяжении последних нескольких месяцев.

На днях Илон Маск даже показал кадры, на которых видно, что работа над кораблем находится в завершающей стадии.