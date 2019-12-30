найти ×
   
  • USD
    62.03
  • EUR
    69.03
СохранитьСохранено0
×

002288

Илон Маск назвал дату первого полета Starship

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Глава компании SpaceX опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение, в котором рассказал, когда космический корабль Starship совершит свой первый полет.

Напомним, что эта ракета предназначена для доставки пассажиров и грузов на Луну и Марс. В этом году Илон Маск занимался тестированием Starhopper — младшей версии Starship.

Starhopper имеет несколько технических отличий от полноценной второй ступени Starship. Ее главные отличия — три двигателя Raptor вместо семи, меньшая высота корпуса при аналогичном девятиметровом диаметре.

Подготовив прототип, Илон Маск с уверенностью заявил, что первый полноценный тестовый полет корабля Starship состоится уже через 2—3 месяца.

Чуть больше месяца назад компания провела последние тестовые испытания топливного бака корабля. Во время эксперимента бак взорвался, когда криогенная жидкость начала заполнять топливные баки корабля. Как пояснили инженеры, это было ожидаемо, так как они проверяли максимальный уровень давления в системах.

Тем не менее работы над космическим кораблем ведутся ежедневно на протяжении последних нескольких месяцев.

На днях Илон Маск даже показал кадры, на которых видно, что работа над кораблем находится в завершающей стадии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Чужой или Яжмать: жуткий вид краба с потомством спровоцировал дебаты в Сети
1418280читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
275387читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

41243639читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

18541031читать позжечитаю позже