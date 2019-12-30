Россиянам 2019 год запомнился пенсионной и мусорной реформами

Повышение возраста выхода на пенсию и реформа обращения с бытовыми отходами стали самыми обсуждаемыми переменами в жизни россиян в 2019 году. Также запомнились рост НДС на 2%, новые правила диспансеризации, закон «Об ответственном обращении с животными» и о суверенном Рунете, пишет газета «Известия».

Новые перемены ждут граждан России и в 2020 году. Гаджеты должны оснастить российским программным обеспечением, судебных приставов сделать сотрудниками силовых структур, а российские вина выставить в магазинах на отдельные полки.

Закон о вине в конце декабря единогласно поддержали в Совете Федерации. Ранее его в трех чтениях одобрила Госдума. Документ должен защитить потребителей от подделок и дать производителям государственную поддержку. Понятие «российское вино» будет впервые закреплено на столь высоком уровне. Напиток из винограда, выращенного на территории России, начнут специально выделять в магазинах. Отрасль рассчитывает на увеличение площадей виноградников, количества рабочих мест и возрождение в целом.

Согласно подписанному в октябре президентом России закону о деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП), все они в 2020 году начнут работать в структуре, которую приравняют к МВД и Росгвардии. Однако кроме новых прав появятся и обязанности. У всех сотрудников возьмут отпечатки пальцев и внесут в базу данных. Их начнут тестировать на алкоголь и наркотики, а также введут персональную финансовую ответственность судебных исполнителей за ошибки перед гражданами. Офицер, по вине которого финансово пострадают люди, внесет в казну свои «кровные», а государство выплатит их пострадавшему.

Согласно утвержденным в начале декабря поправкам в закон «О защите прав потребителей», во всех электронных устройствах с 1 июля 2020 года должен быть предустановлен российский софт. Полный перечень гаджетов и ответственных за это еще не определен. По прогнозам, с российского рынка может уйти Apple, в политику информационной безопасности которой подобные меры не вписываются. Однако пользователям устройств Samsung, Huawei, Acer и ряда других компаний можно не беспокоиться. Они уже начали процесс.

Ранее стало известно, что большинство россиян просит у Деда Мороза не денег, а здоровья.