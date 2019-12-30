МЧС выпустило экстренное предупреждение о метели в Москве

Спасатели предупредили жителей столичного региона о неблагоприятных погодных условиях 30 декабря. Регион ждет усиление ветра, метель и гололедица. Движение на дорогах может быть затруднено. Следует позаботиться и о личной безопасности.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ с 07:00 30 декабря с сохранением до конца суток по Московской области ожидается усиление ветра порывами 13−18 метров в секунду, снег, метель, гололедица», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Рекомендовано убрать с балконов и дворов вещи, обрезать сухие ветки деревьев, загнать в гараж автомобили, избегать слабо укрепленных конструкций и даже домов с ветхой крышей. Водителям вновь напомнили о необходимости соблюдения безопасной дистанции и правильного выбора скоростного режима.

Ранее о метели в столичном регионе предупредили синоптики, дав надежу на снег в новогоднюю ночь.