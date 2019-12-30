Названы новогодние лидеры потребления шампанского в России

Из 215 миллионов бутылок шампанского, продаваемых за год в России, 24% выпивается в Новый год. Этот напиток давно стал символом новогодних праздников, но количество выпитого существенно отличается в разных регионах страны. Лидером, по данным исследования РИА Новости, является Ненецкий автономный округ.

Средний показатель потребления шампанского в стране в новогодние праздники — два бокала. При этом в Ненецком автономном округе каждый взрослый в этот период выпивает 4,3 бокала. На втором месте оказались Мурманская область (3,8) и Камчатский край (3,7).

Далее следуют Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край.

Рекордно низкие, почти нулевые показатели — в Ингушетии и Чечне. Здесь на каждого взрослого гражданина пьют примерно по четверти чайной ложки. В Дагестане- 0,23 бокала, в Кабардино-Балкарии — 0,46, в Карачаево-Черкессии — 0,5.

Наиболее бурный всплеск потребления шампанского в Новый год отмечается в Бурятии. Здесь за зимние праздники выпивают 45% годовой нормы, однако потребление на взрослую душу населения в целом — всего 1,5 бокала. Примерно такая же картина — в Забайкалье. При схожем уровне потребления здесь за новогодние каникулы расходятся 42% от всего годового объема.

Наиболее ровно в течение года пьют шампанское в Севастополе, Краснодарском крае, Сахалинской, Магаданской и Волгоградской областях.

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