Россия за 20 лет пребывания Владимира Путина у власти восстановила значительную часть влияния, утерянного в результате распада Советского Союза. Основной заслугой российского лидера следует признать наращивание геополитического влияния в условиях ограниченного бюджета, пишет агентство Bloomberg.

Западные журналисты напомнили, что Путин добился возвращения Крыма, перелома в гражданской войне в Сирии, укрепления связей с Китаем и даже покупки российского вооружения членом блока НАТО — Турцией. Президент России также определял ход саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Россия вновь стала основной силой на Ближнем Востоке и увеличивает влияние в Африке», — отмечается в материале агентства.

Все это происходит в условиях санкций и постоянного давления Запада. Bloomberg отмечает, что осторожность Путина в вопросах экономики позволила сделать финансовый баланс России «одним из самых здоровых в мире». При этом США, которые тратят на военные расходы вдвое больше, чем весь российский бюджет, не могут похвастаться такими же геополитическими успехами.

Накануне Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом.