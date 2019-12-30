Зеленский поменял бы сто «беркутовцев» на одного разведчика

Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которых обвиняли в стрельбе по участникам протестных акций 2014 года, стали участниками обмена пленными по политическим мотивам. Это было сделано, чтобы вернуть на Украину «живых людей», — заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское». Киевские власти заявили, что получили 76 человек. Республики Донбасса — 124 человека. В их числе — пять бывших бойцов спецподразделения «Беркут»: Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтур. Несмотря на протесты со стороны радикальных националистов, Киевский апелляционный суд отпустил их под личное обязательство.

«По поводу „беркутовцев“. Это условие обмена. Это было сложное решение, это политическое решение… Я бы отдал им сто „беркутовцев“ и вернул одного разведчика», — цитирует ТАСС слова Зеленского, сказанные в международном аэропорту Борисполь, где проходила встреча самолета с освобожденными лицами.

Зеленский также пообещал довести до конца дело о стрельбе на Майдане, где 20 февраля 2014 года по официальным данным погибли 53 человека. Киевские власти обвинили во всех грехах сотрудников «Беркута». Однако выяснить, чьих рук это дело на самом деле, будет достаточно непросто. На Украине уже были случаи кражи материалов резонансного расследования, споры вокруг которого продолжаются.