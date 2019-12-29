Метель накроет Москву накануне Нового года

Погода решила порадовать измученную отсутствием снега детвору столичного региона. В последние два дня уходящего года на Москву и Подмосковье обрушится снегопад. Правда, его будет сопровождать сильный порывистый ветер, что затруднит прогулки и игру в снежки. Утром 30 декабря еще будет холодно, но к обеду к городу подойдет циклон. Изменения станут заметны уже после полудня, пообещали в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, атмосферное давление существенно снизится. Во фронтальной зоне циклона ожидается сильный ветер с порывами до 13−18 метров в секунду. В Москве и по области вероятна метель. Температура начнет повышаться, и в новогоднюю ночь вновь не исключены нулевые значения.

«В столичном регионе днем 30 декабря и ночью 31 декабря ожидается снег, постепенно переходящий в мокрый снег, местами метель при юго-западном ветре 6−11 метров в секунду, с порывами 13−18 метров в секунду. Образуется снежный покров высотой до пяти сантиметров. Температура в Москве составит −3…−1°, по области −5…−0°", — заявили в Гидрометцентре.

Ранее синоптики пообещали, что ночь на 30 декабря в Москве и области может стать самой холодной за весь декабрь. Температура местами опустится ниже отметки -10 градусов.