«Ростелеком» опроверг сообщение об утечке данных пользователей госуслуг

Появившаяся в СМИ информация об утечке пользователей портала госуслуг была опровергнута компанией «Ростелеком».

В пресс-службе компании не подтвердили данное сообщение и заявили, что подобных инцидентов не было выявлено.

«Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

При этом было отмечено, что инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», которое размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО «Ростелеком», но функционирует автономно от портала госуслуг.

Ранее «Коммерсантъ» информировал о том, что данные 28 тысяч пользователей российского портала госуслуг утекли в открытый доступ. Предположительно, речь шла о данных жителей Ханты-Манскийского автономного округа. В Минкомсвязи сообщили, что к середине дня 29 декабря уязвимость была устранена.