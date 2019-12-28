На Урале три пенсионерки тайно возобновили работу ликеро-водочного завода

Три пенсионерки тайно запустили конвейер на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске Челябинской области и произвели алкогольную продукцию на миллионы рублей.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, алкоголь в Верхнеуральске производили с 2001 по 2016 годы, а после закрытия завода оборудование оставили в помещениях. Воспользовавшись тем, что оно сохранилось в исправном состоянии, предприимчивые женщины наняли рабочих и приступили к производству немаркированной алкогольной продукции под видом водки.

С ноября 2017-го по март 2018 года было произведено более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей, чем был причинен ущерб правообладателю в сумме около 540 тыс. рублей, говорится в сообщении.

При этом сотрудники полиции успели пресечь выход с конвейера партии объемом в 90 тысяч бутылок на 18,5 миллиона рублей.

Пенсионеркам предъявлено обвинение сразу по трем статьям.