В Новгороде уволился главред газеты, обвиненный в изнасиловании журналистки
- 28 декабря 2019, 20:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Дума Великого Новгорода освободила от должности главного редактора муниципальной газеты «Новгород» Михаила Боголюбова.
По информации «Новых Известий», он решил покинуть этот пост по собственному желанию после возбуждения в отношении него уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Мать троих детей Алина Щеглова рассказала изданию о том, что Боголюбов, который на протяжении трех десятилетий был хорошо знаком с ее супругом, изнасиловал ее в пятницу, 27 сентября. По словам потерпевшей, заявление в Следственный комитет было подано только 30 сентября, поскольку в выходные ей отказали в проведении судмедэкспертизы.
Вечером того же дня Щегловой позвонила супруга подозреваемого Алла Егорова — полковник полиции, заместитель начальника новгородского управления МВД по вопросам миграции — и упрашивала забрать заявление и не портить жизнь ее дочери.
Щеглова пояснила «Новым Известиям», что детально комментировать уголовное дело уже не может, поскольку дала две подписки о неразглашении.
Как сообщал ранее «Ридус», инцидент произошел, по словам Щегловой, в помещении редакции газеты, где компания журналистов отмечала вручение наград регионального конкурса.
Женщина рассказала, что, когда сотрудники издания разошлись, она осталась ждать такси вместе с Боголюбовым. В результате тот затащил ее в туалет и подверг жесткому насилию.
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