В Новгороде уволился главред газеты, обвиненный в изнасиловании журналистки

Дума Великого Новгорода освободила от должности главного редактора муниципальной газеты «Новгород» Михаила Боголюбова.

По информации «Новых Известий», он решил покинуть этот пост по собственному желанию после возбуждения в отношении него уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Мать троих детей Алина Щеглова рассказала изданию о том, что Боголюбов, который на протяжении трех десятилетий был хорошо знаком с ее супругом, изнасиловал ее в пятницу, 27 сентября. По словам потерпевшей, заявление в Следственный комитет было подано только 30 сентября, поскольку в выходные ей отказали в проведении судмедэкспертизы.

Вечером того же дня Щегловой позвонила супруга подозреваемого Алла Егорова — полковник полиции, заместитель начальника новгородского управления МВД по вопросам миграции — и упрашивала забрать заявление и не портить жизнь ее дочери.

Щеглова пояснила «Новым Известиям», что детально комментировать уголовное дело уже не может, поскольку дала две подписки о неразглашении.

Как сообщал ранее «Ридус», инцидент произошел, по словам Щегловой, в помещении редакции газеты, где компания журналистов отмечала вручение наград регионального конкурса.

Женщина рассказала, что, когда сотрудники издания разошлись, она осталась ждать такси вместе с Боголюбовым. В результате тот затащил ее в туалет и подверг жесткому насилию.