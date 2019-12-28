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Лыжник Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Сергей Устюгов победил в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.

Третье место занял еще один российский лыжник Александр Большунов, которого лишил серебряной медали фотофиниш.

Опередил россиянина норвежец Йоханнес Клебо, являющийся действующим победителем «Тур де Ски» и обладателем Кубка мира.

Как отмечает ТАСС, Устюгов стал третьим лыжником в истории, выигравшим этап «Тур де Ски» четвертый сезон подряд. Ранее это удавалось сделать только норвежцу Петтеру Нортугу и казахстанцу Алексею Полторанину.

На прошлом «Тур де Ски» Устюгов был вторым, а победу ему принесла многодневка сезона-2016/17. Он также является двукратным чемпионом мира.

Победитель многодневки «Тур де Ски» нынешнего сезона станет известен 5 января.

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