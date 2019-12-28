Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

В аэропорту Якутска певца Рому Жукова посчитали пьяным, в результате чего он был вынужден пропустить свой рейс.

Сотрудники правоохранительных органов продержали артиста больше трех часов.

Как рассказал в беседе с «Пятым каналом» адвокат певца Александр Усачев, Жуков выступил на корпоративе и должен был вылететь в другой город в рамках гастрольного тура. В аэропорту он подошел к полицейским с вопросом, после чего те попросили его пройти тест и сдать кровь на анализ.

По словам адвоката, в результате на артиста составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции, при этом откуда-то появились понятые.

Из-за срыва перелета Жукову пришлось искать альтернативный способ добраться до нужного города в срок, приводит телеканал слова Усачева.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево на несколько часов задержали вылет рейса в Тель-Авив из-за хулиганского поведения актрисы Лидии Вележевой.

До этого в аэропорту Пулково участница реалити-шоу «Пацанки» Анна Михеева обругала нецензурными словами сотрудника полиции и пнула его ногой.

Ранее «Ридус» писал о том, что вечером 27 сентября актер Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета «Аэрофлота» во время перелета из Барнаула в Москву и был задержан транспортной полицией в аэропорту Шереметьево.