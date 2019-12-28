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Не пропустившему скорую в Москве водителю грозит штраф или лишение прав

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, не пропустившего скорую помощь в Лефортовском тоннеле в Москве и составили протокол об административном правонарушении.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент произошел 26 декабря.

Машина скорой помощи следовала на срочный вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а водитель следовавшей перед ней иномарки не дал проехать автомобилю скорой, тем самым нарушив правила дорожного движения.

По словам Волк, непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав от трех месяцев до года, пишет агентство.

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