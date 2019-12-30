Доска позора: самые эпичные провалы 2019 года

2019 год запомнился не только вселяющими оптимизм яркими событиями, но и оглушительными провалами. «Ридус» составил подборку самых эпичных из них.

#НИВКАКИЕРАМКИ

В феврале уходящего года отличилась компания о производству спортивной одежды и аксессуаров Reebok, опубликовав в своем официальном российской аккаунте в Instagram серию рекламных снимков с хештегом #НИВКАКИЕРАМКИ.

В рамках совместного проекта с блогером Залиной Маршенкуловой компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть что сказать и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно, — отмечается в публикации.

Некоторые снимки пришлись нашим интернет-пользователям не по вкусу. Особенно россиян возмутили указанные на них слоганы «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались» и «Когда говорят носить на руках, представляю, как меня носят в гробу».

Залина Маршенкулова на рекламном постере Reebok.

Многие писали в комментариях к снимкам едкие замечания.

В итоге часть снимков компании Reebok пришлось удалить. «Стало понятно, что частично контент не может быть опубликован в связи с возрастной политикой социальной сети. Но мы продолжаем поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой», — оправдывались представители бренда.

Между тем есть в этой бочке дегтя и ложка меда. Скандальная кампания Reebok породила массу забавных мемов и необычной рекламы.

«Победа» дочери певицы Алсу на шоу «Голос. Дети»

Оскандалилась в 2019 году и некогда популярная певица Алсу. В апреле её дочь Микелла Абрамова была признана по итогам смс-голосования победительницей шестого сезона вокального шоу «Голос. Дети». Однако потом выяснилось, что победа Абрамовой досталась, мягко говоря, незаслуженно — в смс-голосовании зрителей выявили некие «аномалии».

«Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из финалистов», — рассказал РБК источник на Первом канале.



Юморист Максим Галкин на своей странице в Instagram признался, что итоги голосования его сильно шокировали. По мнению артиста, победителем должен был стать кто-нибудь из детей с «фантастическими природными голосами», а не дочь Алсу.

Подписчики Галкина поддержали его, отметив в комментариях к посту, что все решает не талант, а деньги отца Микеллы — банкира Яна Абрамова.

В то же время компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и выяснила, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы могла обойтись Яну Абрамову в 2—3 миллиона рублей.

В итоге Первому каналу пришлось аннулировать результаты финала конкурса «Голос. Дети», после чего генеральный директор канала Константин Эрнст объявил, что победителями шоу стали все финалисты. Повторного голосования почему-то решили не проводить.

Напомним, что за звание победителя шестого сезона «Голос. Дети» боролись Микелла Абрамова с песней «Ты здесь», Ержан Максим с композицией «Adagio» и Валерий Кузаков с песней «Как молоды мы были». За Абрамову якобы проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана — 27,9%, за Кузакова — 15,6%.

Влюблены в мэра по «личной инициативе»

Третье место в нашем рейтинге провалов уходящего года занял совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва». Видео было опубликовано ко Дню города и спустя два дня побило рекорд по количеству дизлайков. В частности, клип собрал 850 тысяч отметок «палец вниз».

Предыдущий рекорд по числу дизлайков установил рэпер Фейс со своим хитом «Я роняю Запад» — клип собрал около 650 тысяч негативных реакций.

В клипе о Москве Тимати поет о том, что он не ходит на митинги оппозиции и готов съесть бургер за здоровье действующего мэра столицы Сергея Собянина. Интернет-пользователи посчитали данное видео пиар-акцией господина Собянина.

На волну критики в свой адрес оба музыканта написали в социальных сетях, что клип «Москва» — это не госзаказ, а их личная инициатива. Однако никто им, конечно же, не поверил, ведь клип появился как раз накануне выборов в Мосгордуму.

Позже Гуф заявил, что не следит за политикой и ничего о выборах не знал.



«Я ни копейки не получил с этого, клянусь. Я не знаю, получил ли Тимати что-нибудь с этого, у меня никаких доказательств нет… Развели меня, подставили», — сообщил рэпер.



Как коммунистка присоединяла Калугу к Москве

Опозорилась в 2019 году и депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. Выступая на заседании столичного парламента, она процитировала фейковую новость сатирического издания «Панорама» о том, что к 2030 году Калуга войдет в состав Москвы.

«Извините, у нас — Новая Москва, а сейчас еще и Калугу планируют включить! Мы говорим про Москву, которая — вон, куда простирается!» — сказала на полном серьезе Шувалова.



Неожиданное заявление Шуваловой вызвало массу насмешек в Сети.

Секс-переписка министра Британии

И напоследок — провал британского министра по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитса, который в свое время занимал пост главы предвыборного штаба премьера Великобритании Терезы Мэй. Чиновник вынужден был уйти в отставку после того, как СМИ опубликовали его смс-переписку сексуального характера с двумя женщинами.

В своем последнем обращении в статусе министра Гриффитс извинился перед женой и детьми за причиненные страдания, а также перед всеми членами правительства, коих он опозорил.

«Я обращусь за помощью к специалисту, чтобы подобное никогда не повторилось. Надеюсь, что со временем меня простят те, кто мне доверял и кого я так ужасно подвел», — сказал Эндрю Гриффитс.

