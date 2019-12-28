Снижают ли занятия спортом риск возникновения рака

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какой вид спорта лучше всего снижает риск возникновения рака. В исследовании приняли участие 750 000 участников.

Связь между физической нагрузкой и сниженным риском возникновения рака доказан давно. Мы хотели выяснить, какой именно вид спорта лучше для этого подходит, — рассказали ученые.

Медики рекомендуют заниматься спортом в среднем от двух с половиной до пяти часов в неделю. Если вы занимаетесь активными видами спорта, то эту нагрузку можно снизить до двух с половиной часов.

Для среднестатистического человека будут рекомендованы умеренные нагрузки, например, быстрая ходьба, танцы, работу в саду или по дому, игры и занятия с детьми и домашними любимцами.

К высокоинтенсивным, соответственно, — бег, подъем в гору, быструю езду на велосипеде и энергичное плавание, спортивные игры (например, футбол или хоккей), переноску тяжестей свыше 20 кг или серьезные земляные работы в поле.

Оказалось, что эти нагрузки напрямую влияют на риск возникновения онкологии.

Физическая активность оказалась связана с более низким риском развития рака толстой кишки у мужчин (8% для 7,5 часов в неделю; 14% для 15 часов в неделю), рака молочной железы у женщин (6−10%), рака эндометрия (10% - 18%), рак почки (11−17%), меланома (14−19%), рак печени (18−27%).

Ученые отмечают, что даже легкий фитнес или йога положительно влияют на здоровье и снижают риск онкологии.