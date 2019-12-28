ГА ООН поддержала российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью. За проголосовали 79 стран, против — 60, воздержались — 33.

Среди государств, выступивших против предложенной РФ резолюции, оказались в том числе и Соединенные Штаты. Представительница США Черит Норман Шале заявила на заседании Генассамблеи, что документ подорвет международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, а не укрепит его.

Ранее в Госдепартаменте США обращали внимание, что Россия якобы заботится не о безопасности в Сети, а о «продвижении собственного видения того, как должен выглядеть интернет в будущем», пишут «Новые известия».

Вместе с Россией соавторами резолюции стали еще 47 государств. Документ предусматривает, что Генассамблея ООН учредит специальный межправительственный комитет экспертов. Этот орган разработает международную конвенцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В 2020 году межправительственный спецкомитет проведет первую организационную сессию в Нью-Йорке, сообщил заместитель российского постпреда при ООН Геннадий Кузьмин.



«В ходе этой сессии будут согласованы модальность и план дальнейших действий комитета. Резолюцией прямо предусматривается, что будущий спецкомитет должен принимать во внимание результаты работы венской группы экспертов по киберпреступности, доклад которой мы ожидаем в следующем году», — приводит слова Кузьмина РИА Новости.