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Financial Times включила Путина в список самых значимых фигур десятилетия

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Деловая газета Financial Times включила президента России Владимира Путина в список 50 самых значимых фигур, оказавших наиболее заметное влияние на развитие человечества в 2010-е годы.

«Второе десятилетие XXI века началось с жестких мер по борьбе с глобальным финансовым кризисом, и закончилось приходом к власти популистских правительств и нелиберальных режимов во всем мире. „Люди десятилетия“, представленные в FT, отражают эти события», — пишет издание.

Всего в список RT попали 19 политиков, 22 бизнесмена и 10 человек от культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта.

Помимо Путина в этом списке председатель КНР Си Цзиньпин, президенты США, Турции, Франции Дональд Трамп, Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, экс-президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и другие главы государств.

Кроме того, попали в список экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, один из основателей Uber Трэвис Каланик, сооснователь и руководитель Netflix Рид Хастингс, пакистанская активистка и лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай, а также актриса Роуз Макгоун, обвинившая продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и положившая начало движению против насилия MeToo.

Также в списке оказался бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, в 2016 году ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Из-за него у России до сих пор большие проблемы с проведением и участием в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады.

Напомним, в 2015 году российский лидер занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей планеты по версии читателей журнала Time, однако с избранием Дональда Трампа президентом США издание включилось во внутриполитическую борьбу в США и Путин стал появлялся на обложках этого журнала в негативном контексте. Например, в 2018 году Time разместил в своем Twitter анимированную версию обложки номера, на которой лица президентов Трампа и Путина превращаются друг в друга.

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