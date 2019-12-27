Под Самарой арестовали мошенницу, обворовавшую четырех пенсионерок
- 27 декабря 2019, 22:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Безработная жительница Самарской области 1975 года рождения арестована по подозрению в хищении денег не менее чем у четырех пожилых людей.
Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, подозреваемая похищала денежные средства у пенсионеров под видом сотрудницы соцслужбы.
В частности, в августе она открыто обокрала 83-летнюю жительницу Сызранского района, применив к ней силу.
Было установлено, что к преступлению причастна 44-летняя безработная, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления. В тот момент она находилась в федеральном розыске за тяжкие имущественные преступления.
В ходе засадных мероприятий в городе Октябрьск Самарской области она была задержана.
Сейчас ее проверяют на причастность к хищению крупных денежных средств у 73- летней жительницы города Жигулевска, 70-летней жительницы Самары и 80-летней жительницы города Сызрань.
Выяснилось, что мошенница представлялась сотрудником социальной службы и убеждала пенсионерок, что им положены продукты питания по минимальной стоимости. Пройдя в квартиру, она под различными предлогами выясняла, где пенсионеры хранят деньги, и похищала их. «Если ее пытались остановить, отталкивала потерпевшего и покидала жилище», — отмечается в сообщении.
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