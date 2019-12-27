Ибрагимович вернулся в «Милан»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович вернулся в итальянский футбольный клуб «Милан».

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с 38-летним футболистом рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

В ноябре Ибрагимович покинул американскую команду «Лос-Анджелес Гэлакси», за которую выступал с 2018 года. В конце декабря знаменитый форвард должен был стать свободным агентом.

За «Милан» он играл с 2010 по 2012 год и стал в его составе чемпионом Италии и обладателем Суперкубка. Ибрагимович провел за команду 85 матчей и забил 56 мячей.

Ранее «Ридус» писал о том, что на прощание футболист пожелал болельщикам американской команды всего хорошего и посоветовал вернуться к просмотру бейсбола — одного из самых популярных видов спорта в США.

Форвард сыграл за американский клуб 53 игры и забил 52 мяча. Почти по голу за матч.

Два года назад Ибрагимович пообещал вернуться в футбол после тяжелой травмы, даже если ради этого придется пройтись по воде.