Опрос выявил самые любимые у россиян фильмы и сериалы 2019 года

По итогам опроса ВЦИОМ самым любимым фильмом россиян оказалась военная драма «Т-34».

За нее было отдано 6% голосов, а за «Джокер», «Ржев» и «Движение вверх» 2017 года — по 2%.

Из сериалов россияне отдали предпочтению «Псу», который снимается на Украине. Он собрал 5% голосов. На счету сериалов «Тайны следствия» и «След» оказалось по 3%, а у сериалов «Тест на беременность», «Полицейский с Рублевки», «Сваты», «Екатерина. Самозванцы» и «Кухня» — по 2%.

Самыми любимыми актерами россиян стали Александр Петров и Константин Хабенский. За них проголосовали по 4%. Алиса Фрейндлих, Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов набрали по 3% голосов, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Ранее по итогам опроса кинокритиков был составлен список лучших российских сериалов 2019 года.