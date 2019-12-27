В работе «Альфа-Банка» произошел технический сбой

Часть сервисов «Альфа-Банка» оказались недоступными для клиентов из-за технического сбоя.

Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты банка работают над решением этой проблемы.

«В ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена», — сказал собеседник агентства.

Клиенты банка стали обращаться с жалобами на сбой в работе банкоматов и мобильного приложения примерно в 15:00. Многие не могли оплатить покупки картой и совершить денежный перевод.