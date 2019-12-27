найти ×
   
  • USD +0.26
    62.03
  • EUR +0.53
    69.03
СохранитьСохранено0
×

004121

В работе «Альфа-Банка» произошел технический сбой

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

Часть сервисов «Альфа-Банка» оказались недоступными для клиентов из-за технического сбоя.

Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты банка работают над решением этой проблемы.

«В ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена», — сказал собеседник агентства.

Клиенты банка стали обращаться с жалобами на сбой в работе банкоматов и мобильного приложения примерно в 15:00. Многие не могли оплатить покупки картой и совершить денежный перевод.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
«Какой позор»: календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» взбесил феминисток
6010714читать позжечитаю позже
Наука и техника
Недостающее звено в эволюции китов найдено
317884читать позжечитаю позже

главное


Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

49169529читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

375282читать позжечитаю позже