В работе «Альфа-Банка» произошел технический сбой
- 27 декабря 2019, 17:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Часть сервисов «Альфа-Банка» оказались недоступными для клиентов из-за технического сбоя.
Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты банка работают над решением этой проблемы.
«В ближайшее время работоспособность сервисов будет восстановлена», — сказал собеседник агентства.
Клиенты банка стали обращаться с жалобами на сбой в работе банкоматов и мобильного приложения примерно в 15:00. Многие не могли оплатить покупки картой и совершить денежный перевод.
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