Эксперт рассказал о главном событии Рунета в 2019 году

Законопроект «О надежном Рунете» стал в 2019 году одним из самых значимых событий в сфере российского сегмента Сети. Такое мнение высказал президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По словам эксперта, закон о Рунете призван обеспечить нормальное функционирование Сети в случае намеренного внешнего отключения от корневых серверов.

Мировой практике уже известны примеры отключения отдельных доменных зон от сети Интернет. В 2012 году США отключили Сирию от глобальной сети на два дня, что было сделано для внедрения «закладок», специализированного ПО АНБ для ведения слежки. Таким образом, до принятия соответствующего закона США имели мощный инструмент давления и вмешательства во внутренние дела нашего государства, — рассказал Александр Малькевич.

Он добавил, что в будущем году Общественная палата РФ подготовит ряд исследований о цензуре в Google.

«Все эти материалы будут переведены на иностранные языки, мы расскажем всему миру о нарушениях прав пользователей со стороны IT-гигантов и о том, как мы все вместе сможем поставить их на место», — заключил эксперт.



Ранее Малькевич представил аналогичный доклад о цензуре в популярном сервисе мигроблогов Twitter. В основном в документе рассказывается об участившихся случаях неправомерной блокировки аккаунтов российских пользователей, которых в Twitter почти 14 миллионов.

Закон о надежном Рунете вступил в силу 1 ноября уходящего года. Директор Института развития интернета Сергей Петров напомнил в интервью «Ридусу», что этот закон нацелен в первую очередь на создание в России собственных корневых серверов:

«По сути, это появление в нашей стране резервной работоспособной инфраструктуры. И это принципиально важно, если мы хотим обеспечить устойчивость работы интернета в России. Потому что множество серверов, в том числе государственные и финансовые, задействованы напрямую через глобальную сеть».

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал в уходящем году законопроект о поддержке отечественного программного обеспечения. Согласно документу, производители всех смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV обязаны предустанавливать приложения, ориентированные на российскую аудиторию.

Генеральный директор IT-компании «ПП «Спутник» Максим Хромов считает, что новый законопроект поможет в продвижении российских программ и приложений.

