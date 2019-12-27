Почему мы забываем некоторые сны сразу после пробуждения

Японские ученые опубликовали исследование, в котором рассказали, почему некоторые сны моментально забываются после пробуждения, а какие-то мы можем помнить всю жизнь.

Эта выборка происходит не случайно, и все дело в активности нейронов, которые отвечают за то, как быстро мы выздоравливаем после различных заболеваний.

«Мы также можем наблюдать активность этих нейронов во время фазы быстрого сна, когда активность головного мозга повышена. Эту фазу легко можно заметить по спящему человеку — у него будут двигаться веки. Как правило, в эту фазу сна люди видят очень яркие сны», — рассказали ученые.

Фаза быстрого сна, которая также называется REM-фаза, может возникать по разным причинам, так как она зависит от нейронных и гормональных механизмов. Во время экспериментов на мышах ученые заметили, что во время фазы быстрого сна больше половины нейронов, ответственных за сон и голод, оставались активными.

Когда мыши не спали, активность этих нейронов падала почти на 30%, что доказало важность нейронов МСН во время фазы быстрого сна. Это натолкнуло ученых на мысль, почему некоторые сны забываются сразу после пробуждения.

Затем ученые провели эксперимент, в ходе которого генетически модифицировали определенные нейроны у мышей. Так они смогли управлять активностью нейронов MCH с помощью химических веществ. Когда нейроны были активны во время фазы быстрого сна, у животных ухудшалась память, но стоило эту активность убрать — память возвращалась.

Скорее всего, именно нейроны влияют на наши воспоминания и память.