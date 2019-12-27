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Гиперзвуковой комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

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Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» заступил на боевое дежурство. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«27 декабря в 10:00 по московскому времени Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», — приводит ТАСС сообщение Министерства обороны РФ.

Ранее стало известно, что первым комплекс «Авангард» получит полк в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области.

«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Такая ракета может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, преодолевая противоракетную оборону.

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Из московского гаража угнали «лимузин Сталина»

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Редкий коллекционный советский автомобиль марки ЗИС-115, на одном из которых ездил Иосиф Сталин, был похищен из гаража на севере Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Baza, по документам ретро-автомобиль числился собственностью начальника службы безопасности «украинского олигарха Руслана Тарпана». Ночью с 26 на 27 декабря шестеро неизвестных проникли в его гараж и вывезли раритет. Старый ЗИС-115 был не на ходу, но угонщики погрузили его на эвакуатор.

Разработка бронированного четырехместного автомобиля, предназначенного для высших эшелонов руководства СССР, началась в 1943 году по персональному заданию Сталина. Всего в 1949-1955 годах было выпущено 56 ЗИС-115, на которых передвигались по столице члены Политбюро. Кроме того, автомобили дарили лидерам дружественных Советскому Союзу стран.

Последний ЗИС-115 был списан из номенклатурного Гаража особого назначения уже в 1994 году. Сегодня в мире сохранилось около двадцати машин этой модели, в основном находящихся в музеях России, Китая, Вьетнама и других стран земного шара.

Московская полиция сейчас ведет розыск злоумышленников и самой угнанной машины.

Чаще всего в столице угоняют, конечно, не ЗИСы, а Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. За 11 месяцев 2019 года в Москве было зафиксировано 1754 кражи автомобилей. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

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