Гиперзвуковой комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

Редкий коллекционный советский автомобиль марки ЗИС-115, на одном из которых ездил Иосиф Сталин, был похищен из гаража на севере Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Baza, по документам ретро-автомобиль числился собственностью начальника службы безопасности «украинского олигарха Руслана Тарпана». Ночью с 26 на 27 декабря шестеро неизвестных проникли в его гараж и вывезли раритет. Старый ЗИС-115 был не на ходу, но угонщики погрузили его на эвакуатор.

Разработка бронированного четырехместного автомобиля, предназначенного для высших эшелонов руководства СССР, началась в 1943 году по персональному заданию Сталина. Всего в 1949-1955 годах было выпущено 56 ЗИС-115, на которых передвигались по столице члены Политбюро. Кроме того, автомобили дарили лидерам дружественных Советскому Союзу стран.

Последний ЗИС-115 был списан из номенклатурного Гаража особого назначения уже в 1994 году. Сегодня в мире сохранилось около двадцати машин этой модели, в основном находящихся в музеях России, Китая, Вьетнама и других стран земного шара.

Московская полиция сейчас ведет розыск злоумышленников и самой угнанной машины.

Чаще всего в столице угоняют, конечно, не ЗИСы, а Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. За 11 месяцев 2019 года в Москве было зафиксировано 1754 кражи автомобилей. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

