Гиперзвуковой комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
- 27 декабря 2019, 14:12
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» заступил на боевое дежурство. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу.
«27 декабря в 10:00 по московскому времени Шойгу доложил Путину о постановке на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», — приводит ТАСС сообщение Министерства обороны РФ.
Ранее стало известно, что первым комплекс «Авангард» получит полк в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области.
«Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Такая ракета может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, преодолевая противоракетную оборону.
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