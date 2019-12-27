Нейрохирург рассказал, когда будет возможна пересадка головы

Нейрохирург Брюс Мэтью в своем недавнем интервью рассказал, когда операции по пересадке головы станут возможными.



В фантастических фильмах голову часто пересаживают, чтобы достичь бессмертия. Пока что об этом речи не идет, так как ученые хотят с помощью данной операции спасать людей от неизлечимых заболеваний.

В ноябре 2017 года широко прогремела новость об итальянском хирурге Серджио Канаверо, который пересадил человеческую голову трупу. Канаверо тут же заявил, что в 2018 году он готовится повторить операцию, но уже с живым человеком.



Первым человеком с пересаженной головой мог стать россиянин Валерий Спиридонов, который из-за спинальной мышечной атрофии прикован к инвалидному креслу, и лишь операция сможет поставить его на ноги.

Голову никому так и не пересадили, так как эта операция крайне опасная и сложная. Нейрохирург Брюс Мэтью считает, что до полноценной операции на человеке еще далеко, так как не существует проверенного метода, который можно было бы применить.

Скорее всего, ученым придется отказаться от традиционного подхода и пересаживать голову вместе с позвоночным столбом. Пока что этот способ не применялся даже в эксперименте с животными.

Только так можно добиться безопасной трансплантации головы. Необходимо пересадить голову вместе с позвоночным столбом, так как связать отдельные нервы с позвоночником будет проще, чем объединить два спинных мозга в единое целое, — уверен нейрохирург.

На разработку технологии и подготовку к реальной операции может уйти не менее десяти лет. Также важно найти подходящего донора, который будет совместим с реципиентом генетически. А это задача не из легких.

К тому же такую операцию можно будет провести пациентам, у которых не поврежден спинной мозг.