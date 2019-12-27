Чем полезно интервальное голодание

Команда ученых из Института Джонса Хопкинса опубликовала исследование, в котором рассказала, чем могут быть полезны интервальные голодания. Исследование длилось 25 лет и за это время ученые смогли собрать большую научную базу.

Мы заметили, что при правильном голодании происходит обновление клеток, здоровых участков становится все больше. Это положительно сказывается на всем организме, — рассказали авторы работы.

Исследования на людях разного возраста и анамнеза показали, что интервальное голодание меняет клеточный метаболизм. Когда мы голодны наш организм не получает сахар, поэтому ему приходится расходовать жиры.

Постоянное голодание приведет к лишению организма полезных витаминов и микроэлементов, поэтому стоит грамотно подходить к вопросу голодания.

Периодическое переключение между двумя типами метаболизма не только безвредно, но и полезно для нашего организма. Конечно, есть исключения. Это беременные, пожилые и дети, которым такой тип питания строго противопоказан, — сообщили авторы исследования.

Когда человек начинал придерживаться интервального голодания, например, раз в неделю устраивал разгрузочный день, а все остальные дни питался умеренно и не переедал, то у него наблюдались улучшения по многим показателям здоровья.

Медики заметили повышение устойчивости к стрессу, подавление воспаления, снижение артериального давления. Также у пациентов с ожирением наблюдалось плавное снижение веса. Они теряли столько же килограмм, сколько и люди, сидящие на строгих диетах.

Также интервальное голодание улучшает работу мозга.