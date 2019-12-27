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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе на 27 и 28 декабря. В Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица из-за понижения температуры. Неблагоприятные условия, судя по прогнозу, сохранятся до вторника. Однако предупреждение пока действует до субботы.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения до 22 часов 28 декабря», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

Днем 27 декабря в Москве температура воздуха ожидается от -1 до +1. Небо будет закрыто тучами. Вероятен мокрый снег при северо-восточном ветре скоростью 3−8 метров в секунду. Ночью похолодает до -2 градусов. Возможен гололед.

Ранее стало известно, что москвичи могут надеяться на снег в новогоднюю ночь.

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