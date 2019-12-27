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202521

Последний «Рокот» стартовал с космодрома Плесецк

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© МО РФ

© МО РФ

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» стартовала 27 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она должна вывести на орбиту блок космических аппаратов связи «Гонец-М», а также спутник военного назначения, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Запуск произведен боевым расчетом Космических войск ВКС. Все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета «Рокота» осуществлялся наземными средствами, отметили в Минобороны.

«Рокот» создан благодаря конверсионной программе на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. В первый раз ракета взлетела с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Нынешний старт стал вторым в этом году и последним для базовой версии, с помощью которой в результате 30 пусков на орбиту вывели около 70 космических аппаратов. Носитель модернизируют, и в «Рокоте-М» уже не будет импортных комплектующих.

Российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи «Гонец» предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и неподвижными объектами. Ее также можно использовать для ретрансляции данных.

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