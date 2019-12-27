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РПЦ изменила правила крещения

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© vk.com

© vk.com

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила родителям называть и крестить детей именами святых любой из православных церквей мира. Синод РПЦ подчеркнул недопустимость каких-либо ограничений в церковных таинствах людей с национальными звучаниями имён, находящихся в православных месяцесловах. Об этом сказано в документе «О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени».

«Имея в виду, что Священное Писание относит наречение имени новорожденного младенца к правам родителей, и, учитывая, при этом, традиции Православной Церкви, обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из Поместных Православных Церквей», — сказано в тексте журнала № 165 заседания Синода РПЦ от 26 декабря 2019 года.

При этом в документе отмечается, что «эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов». В качестве примера приводятся допустимые созвучия Иоанн — Джон или Иоанна — Жанна.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», — цитирует текст документа сайт РЕН ТВ.

В конце декабря Патриарх разрешил вести часть церковной службы на современном русском языке.

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