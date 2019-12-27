По России могут ездить 1,5 миллиона автомобилей с подушками-убийцами

Более 1,5 миллионов автомобилей, на которых установлены некачественные подушки безопасности, до сих пор используют российские водители. Опасными для жизни устройствами оборудованы машины марок BMW, Mazda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, Honda, Ford, Chrysler, Isuzu, General Motors, Tesla и ряда других. Подушки могут взрываться при аварии, фрагменты системы способны нанести травмы.

Жертвами подушек безопасности японской компании Тakata, о которых пишет газета «Известия», стали 24 человека в различных странах мира. Еще 290 водителей и пассажиров получили ранения. Кампания по отзыву устройств, выпущенных в 2000—2014 годах, стартовала в России несколько лет назад, но владельцы автомобилей игнорируют ее, что может привести к страшным последствиям.

«Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — цитирует издание слова заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова.

Главная проблема системы пассивной безопасности Тakata, которая устанавливалась на машины двух десятков автомобильных брендов, заключена в блоке газогенератора. Даже при незначительном столкновении он может взорваться. Его металлические фрагменты превращаются в осколки гранаты.

Отзывная кампания проводится также в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике и других странах. Большинство летальных случаев произошло при эксплуатации автомобилей Honda. При этом в Росстандарте отметили, что в России не зафиксировано гибели или ранения людей из-за подушек Takata. Проверить необходимость замены подушек можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.

В феврале «Ридус» уже сообщал об отзыве 84 257 автомобилей марок Toyota и Lexus по причине злосчастных подушек безопасности производства компании Takata.