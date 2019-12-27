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Покушением на главу Рамонского района займется центральный аппарат СК

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© СК РФ

© СК РФ

Уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Распоряжение об этом отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Нападение на Фролова произошло утром 26 декабря в поселке Рамонь. Неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль главы района. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

«По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России», — сообщила пресс-служба ведомства.

В результате покушения Николая Фролов был ранен.

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