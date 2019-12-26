Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Липецком

Главное управление МВД по Липецкой области возбудило уголовное дело по факту аварии пассажирского автобуса Москва — Тбилиси. К расследованию подключились представители Следственного комитета России.

Авария произошла вечером 26 декабря у деревни Яркино Становлянского района. В результате опрокидывания автобуса на скользкой дороге погибли два человека. Еще восемь получили повреждения и находятся в больнице. Все они — граждане Грузии.

«Возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“). На месте ДТП продолжают работать следственные органы», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы МВД.

Предварительную проверку организовало региональное управление Следственного Комитета России. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сейчас проводится осмотр, уточняются обстоятельства ДТП, а также данные об организации, оказывающей услуги по перевозке.

«По одной из версий, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СК РФ.

Среди пострадавших в аварии есть пятилетний ребенок. Двое взрослых находятся в критическом состоянии.