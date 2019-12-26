Генсек ООН проследит за выдачей виз США дипломатам из РФ

Организация Объединенных Наций серьезно обеспокоена постоянными задержками при выдаче виз США российским дипломатам, которые участвуют в мероприятиях ООН. За ситуацией будет внимательно следить генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

«Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран. Он и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой», — цитирует ТАСС слова официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты прекратить отказывать в визах или выдавать их с задержкой дипломатам, приезжающим на мероприятия всемирной организации. Решение было принято консенсусом без процедуры голосования. Документ разработали представители Болгарии, Канады, Кипра, Коста-Рики и Кот- д’Ивуара.

В начале декабря президент США Дональд Трамп назвал отказ в выдаче виз членам российских делегаций в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться с ней.