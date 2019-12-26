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Два человека погибли и восемь пострадали в аварии автобуса под Липецком

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© vk.com

© vk.com

Рейсовый автобус Москва — Тбилиси перевернулся на скользкой дороге и упал в кювет в Липецкой области. В результате аварии погибли два человека. Еще восемь попали в больницу. Среди них — пятилетний ребенок.

По данным главного управления МЧС по Липецкой области, ДТП произошло на 365-м километре трассы М-4 у деревни Яркино Становлянского района примерно в 18:40. В салоне автобуса находились 17 пассажиров. Все они, как и оба водителя — граждане Грузии.

Транспортное средство принадлежало частному лицу и было зарегистрировано в Грузии, сообщили «Вести-Липецк». Семеро взрослых поступили в Елецкую городскую больницу № 1. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ребенок с сотрясением мозга, а также с ушибом и рваной раной подбородка — в Елецкой детской больнице в сопровождении отца. На помощь местным врачам приехали медики из Липецка, куда могут перевезти пострадавших.

Правительство региона пообещало прислать за пассажирами, которые не пострадали в аварии, новый автобус. Сейчас они направлены в село Становое, где организован пункт обогрева.

По словам главы Становлянского района Сергея Никитина, причиной аварии могла стать скользкая трасса, на которой водителю было трудно справиться с управлением. «Ледяной дождь, дорога скользкая, скорее всего, не справился с управлением, и перевернулся», — цитирует ТАСС его слова.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2019 года в авариях с участием автобусов в России погибли 635 человек.

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Комментарии (2)

  • Small default
    Светлана Сергеевасегодня, 22:36

    А еще причинами аварий становятся водители самих автобусов, которые вечно спешат куда то, нарушая все правила дорожного движения и правила безопасности!

  • Small 9798b2acd2
    Nona Manvelovnaсегодня, 22:37

    Очень жаль ... пусть бог даст терпения родственникам погибщих...

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