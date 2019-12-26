Под средневековой картиной скрывался рождественский сюжет

Рентгеновские снимки средневековой картины показали скрытую сцену Рождества, которая была написана много веков назад. Об этом рассказали искусствоведы из Нортумбрийского университета и Музея Боуз.

Предметом недавних исследований ученых стала картина, изображающая обезглавливание святого Иоанна Крестителя. Возраст полотна — около 400 лет, но оказалось, что под верхним слоем находится еще одно изображение.

На сегодняшний день картина находится в коллекции Музея Боуз в северо-восточной Англии. Холст был натянут на большую деревянную панель, состоящую из нескольких кусков дерева. Скорее всего, несколько столетий назад он представлял собой фрагмент более крупного алтаря.

Со временем картина начала терять свои первоначальные краски, и ученые задумались о реставрации. Чтобы не повредить полотно перед началом работ, искусствоведы сделали рентгеновский снимок, который показал степень повреждения красок.

На этих снимках реставраторы увидели, что под верхним изображением находятся скрытые формы. Собрав из фрагментов потайной слой, ученые увидели формы, которые часто встречаются в рождественских сюжетах.



Предположительно, на древнем слое изображен младенец с нимбом над головой, а также ангелы, стоящие на коленях. Также на рентгене удалось рассмотреть три взрослые фигуры с распростертыми объятьями, которые могут быть тремя волхвами.