Снег и гололед закрыли Военно-Грузинскую дорогу для фур
- 26 декабря 2019, 00:03
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Участок Гудаури-Коби международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, известной также как Военно-Грузинская дорога, закрыт для движения большегрузного транспорта. Об ограничениях сообщил департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
Как сказано в заявлении ведомства, причиной запрещения движения «автотранспорта с прицепами и полуприцепами» стали снег и гололед на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал). Проезд других видов транспорта осуществляется свободно.
Военно-Грузинская дорога, построенная еще в конце XVIIIвека, остается единственным сухопутным маршрутом, который связывает Армению и Грузию с Россией.
Тем временем в социальных сетях появилось видео работы снегоуборочных машин в Москве. Они чистят снег, которого на улицах на самом деле нет.
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