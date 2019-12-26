Снег и гололед закрыли Военно-Грузинскую дорогу для фур

Участок Гудаури-Коби международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, известной также как Военно-Грузинская дорога, закрыт для движения большегрузного транспорта. Об ограничениях сообщил департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Как сказано в заявлении ведомства, причиной запрещения движения «автотранспорта с прицепами и полуприцепами» стали снег и гололед на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал). Проезд других видов транспорта осуществляется свободно.

Военно-Грузинская дорога, построенная еще в конце XVIIIвека, остается единственным сухопутным маршрутом, который связывает Армению и Грузию с Россией.

Тем временем в социальных сетях появилось видео работы снегоуборочных машин в Москве. Они чистят снег, которого на улицах на самом деле нет.