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Ольга Голодец возглавила Совет по развитию физкультуры и массового спорта

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Председателем Совета по развитию физической культуры и массового спорта при правительстве РФ стала вице-премьер Ольга Голодец. Постановление о создании нового органа ранее 25 декабря подписал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Основными задачами Совета являются обсуждение актуальных вопросов и лучших практик, согласование и поддержка общественно значимых инициатив, проектов и мероприятий в области развития физической культуры и спорта в России.

Согласно документам, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, Совет состоит из 28 человек. Заместителем председателя органа стал министр спорта Павел Колобков. В него также вошли глава РЖД Олег Белозеров, председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.

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