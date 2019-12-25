Восемь гранат нашли в московской квартире писателя-фантаста

Сотрудники правоохранительных органов нашли восемь предметов, напоминающих боевые гранаты, в квартире писателя Александра Конторовича в Москве. Находку направили на экспертизу, которая определит степень ее опасности.

«Во вторник были обнаружены восемь предметов, внешне похожих на осколочные гранаты», — цитирует РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канал Mash, квартира на Мосфильмовской улице, в которой проводился обыск, принадлежит писателю-фантасту Александру Конторовичу.

Главное управление МВД по Москве не стало комментировать эту информацию.

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