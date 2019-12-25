Хоккейное «Динамо» одержало 2000-ю победу в своей истории

Столичное «Динамо» обыграло в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА на его собственном льду. Встреча завершилась со счетом 3:0. Это — первая победа «бело-голубых» над «красно-синими» в этом чемпионате и 2000-я виктория в истории динамовской хоккейной команды.

Игра прошла в равной борьбе. Все решило умение играть в большинстве. ЦСКА не использовал свои возможности, «Динамо» сумело реализовать «пять на четыре» во втором периоде — шайба на счету Дмитрия Яшкина (29-я минута).

В начале третьего периода ЦСКА снова не использовал большинство, а динамовцы увеличили счет в равных составах. На 51-й минуте это сделал Михал Чайковски. В конце игры Дмитрий Яшкин забил свою вторую шайбу уже в пустые ворота.

ЦСКА по-прежнему возглавляет таблицу Западной конференции с 59 очками после 40 игр. У «Динамо» — на матч больше и на шесть очков меньше. «Бело-голубые» пока третьи.