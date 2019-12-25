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Хоккейное «Динамо» одержало 2000-ю победу в своей истории

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© vk.com

© vk.com

Столичное «Динамо» обыграло в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА на его собственном льду. Встреча завершилась со счетом 3:0. Это — первая победа «бело-голубых» над «красно-синими» в этом чемпионате и 2000-я виктория в истории динамовской хоккейной команды.

Игра прошла в равной борьбе. Все решило умение играть в большинстве. ЦСКА не использовал свои возможности, «Динамо» сумело реализовать «пять на четыре» во втором периоде — шайба на счету Дмитрия Яшкина (29-я минута).

В начале третьего периода ЦСКА снова не использовал большинство, а динамовцы увеличили счет в равных составах. На 51-й минуте это сделал Михал Чайковски. В конце игры Дмитрий Яшкин забил свою вторую шайбу уже в пустые ворота.

ЦСКА по-прежнему возглавляет таблицу Западной конференции с 59 очками после 40 игр. У «Динамо» — на матч больше и на шесть очков меньше. «Бело-голубые» пока третьи.

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Комментарии (1)

  • Small 9798b2acd2
    Nona Manvelovnaсегодня, 22:39

    Хоккей вообще очень интересный вид спорта... очень рада за 2000-ю победу )) примитье мои поздравленя 😉

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