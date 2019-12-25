Путин поручил продумать возрождение документального и научного кино

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны продумать меры, направленные на возрождение государственного производства документальных и научно-популярных фильмов. Предложения должны быть представлены до конца марта следующего года, сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение главы государства было дано по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа 17 октября. Правительство должно привлечь к разработке мер кинематографическое сообщество. Особо отмечена необходимость использования российских государственных киностудий и их имущества.

Путин также поручил создать учебную киностудию в рамках проекта «Арт-резиденция „Таврида“» — образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства.

Ответственным за доклад, который президент ожидает до 30 марта, назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.