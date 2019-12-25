У берегов Красного моря раскопали город древнего Аксумского царства

Международная команда ученых, проводившая раскопки у берегов Красного моря, обнаружила руины древнего города, жители которого вели активную торговлю с Римом. С II по XI век нашей эры город под названием Аксум был частью Аксумского царства.

Почти тысячу лет оно было одним из самых влиятельных и богатых цивилизаций Африки, уступая лишь Египту и Судану.

Несмотря на величие цивилизации, о ней известно не так много. Вся информация, которая есть у историков, была получена из письменных источников, поэтому ученым было важно получить еще и археологические свидетельства.

Известно, что аксумская цивилизация стала развиваться из общин на севере Эфиопии. Представители этой цивилизации были хорошо знакомы с письменностью, а также умели строить каменные здания.

Недавно местные жители сообщили ученым, что они нашли часть древней стены, которая может быть крупной постройкой. Около пяти лет назад в этом месте археологи решили организовать раскопки, и оказалось, что недалеко от Аксума есть руины древнего поселения.

Аксум и Бета-Самади на карте нынешних Африки и Эфиопии

Радиоуглеродное исследование показало, что постройки были возведены с 771 до 645 года нашей эры. Получается, что город был основан еще до возникновения аксумской цивилизации, но он застал период ее становления.

Городу дали название Бета-Самади (Beta Samadi), что на языке местных племен означает „дом собраний“. Это очень интересное место, так как оно стоит на стыке двух культур и эпох. Люди, жившие здесь, были свидетелями становления великой цивилизации, — рассказали авторы исследования.

За все время раскопок археологи обнаружили несколько древних строений. Большая часть из них была жилыми домами и мастерскими. Также удалось раскопать фундамент базилики, в которой могли проводиться не только религиозные церемонии, но и городские собрания.

Печать священника

Радиоуглеродный анализ и характер постройки говорят о том, что базилику возвели в период становления Аксума, когда местные власти уже приняли христианство.



О торговых связях местных жителей с Римом говорят древнеримские артефакты — кольца из халцедона и золота с характерной африканской головой быка, бусины, статуэтки в виде животных, монеты. Также среди находок ученые обнаружили кулон с надписью «почтенный». Считается, что он принадлежал священнику.