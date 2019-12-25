Из искусственной клетки удалось вырастить полностью здоровую мышь

Китайские ученые не перестают удивлять своими экспериментами в генной инженерии. На этот раз им удалось создать живое существо из искусственной клетки в лабораторных условиях. За небольшой промежуток времени у них получилось вырастить мышь, которая ничем не отличается от своих сородичей, зачатых естественным путем.

Для этого специалисты изымали яйцеклетки из вспомогательных клеток яичника мыши, после чего клетка искусственно выращивалась.

Также для эксперимента ученым из Китая пришлось использовать метод редактирования генов. Они выбрали гранулезу — клеточную оболочку, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции.

Так было выбрано не случайно. Дело в том, что в гранулезе есть свойства стволовых клеток. Мы решили их репрограммировать, чтобы получить здоровые и безопасные половые клетки, — поясняют ученые.

В результате у китайских ученых получились отдельные клетки, свойства которых были полностью идентичны эмбриональным клеткам. Благодаря редактированию ученые заставили клетки трансформироваться в функциональные ооциты.

Напомним, что фолликулы яичников состоят из ооцита, незрелой яйцеклетки, которая окружена огромным количеством так называемых гранулезных клеток. Их и использовали ученые в своем эксперименте.

Как правило, после овуляции гранулеза отпадает и больше не участвует в процессе оплодотворения, но ученые решили проверить, так ли бесполезны ее клетки.

Оказалось, что гранулезные клетки очень качественные и также содержат большое количество генной информации. Взяв эту клетку и поместив в специальные лабораторные условия, ученые смогли вырастить настоящую мышь.

Ей уже год, и ее поведение ничем не отличается от других грызунов. Мышь под названием GPSC4 также смогла дважды принести потомство. Все 20 детенышей полностью здоровы, сообщили ученые.