Названа неожиданная польза вакцины от туберкулеза
- 25 декабря 2019, 11:33
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда ведущих специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме провела исследование, в ходе которого изучались свойства известной вакцины БЦЖ от туберкулеза. В эксперименте участвовали пациенты с онкологией и здоровые люди.
В рамках работы ученые проанализировали прошлые исследования 60-х годов, которые показывали связь между вакциной от туберкулеза и людьми с онкологией. Оказалось, что при введении вакцины снижался риск развития болезни Альцгеймера.
Неожиданное свойство вакцины от туберкулеза обнаружили среди пациентов с раком. Оказалась, что она может предотвращать развитие деменции.
В исследовании принимали участие люди с раком мочевого пузыря. Долгое время на те работы никто не обращал внимания, поэтому ученые решили самостоятельно проверить исследования.
Для эксперимента израильские ученые выбрали 1371 пациента с раком мочевого пузыря, которые проходили лечение в одном из медицинских центров. Средний возраст добровольцев составлял 68 лет.
За онкобольными наблюдали на протяжении нескольких лет. У 65 человек со временем развилась болезнь Альцгеймера. Тогда ученые стали сравнивать показатели участников и выяснилось, что риск развития этого заболевания был в разы выше у тех пациентов, кто не получал вакцину БЦЖ.
Позже авторы исследования проверили пользу вакцины от туберкулеза на здоровых людях. Оказалось, что люди без БЦЖ имели в четыре раза более высокий риск развития болезни Альцгеймера, чем вакцинированные.
Несмотря на то, что это открытие было сделано еще в середине прошлого века, нам только сейчас удалось подтвердить исследование. Это дает большое понимание роли иммунной системы при развитии нейродегенеративного заболевания, — заключили ученые.
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