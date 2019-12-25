Названа неожиданная польза вакцины от туберкулеза

Команда ведущих специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме провела исследование, в ходе которого изучались свойства известной вакцины БЦЖ от туберкулеза. В эксперименте участвовали пациенты с онкологией и здоровые люди.

В рамках работы ученые проанализировали прошлые исследования 60-х годов, которые показывали связь между вакциной от туберкулеза и людьми с онкологией. Оказалось, что при введении вакцины снижался риск развития болезни Альцгеймера.

Неожиданное свойство вакцины от туберкулеза обнаружили среди пациентов с раком. Оказалась, что она может предотвращать развитие деменции.

В исследовании принимали участие люди с раком мочевого пузыря. Долгое время на те работы никто не обращал внимания, поэтому ученые решили самостоятельно проверить исследования.

Для эксперимента израильские ученые выбрали 1371 пациента с раком мочевого пузыря, которые проходили лечение в одном из медицинских центров. Средний возраст добровольцев составлял 68 лет.

За онкобольными наблюдали на протяжении нескольких лет. У 65 человек со временем развилась болезнь Альцгеймера. Тогда ученые стали сравнивать показатели участников и выяснилось, что риск развития этого заболевания был в разы выше у тех пациентов, кто не получал вакцину БЦЖ.

Позже авторы исследования проверили пользу вакцины от туберкулеза на здоровых людях. Оказалось, что люди без БЦЖ имели в четыре раза более высокий риск развития болезни Альцгеймера, чем вакцинированные.