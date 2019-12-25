Бой сноубордиста с глухарем попал на видео

Забавный случай произошел в поселке Шерегеш Кемеровской области. Катавшийся на местных склонах сноубордист окатил снегом глухаря. Птица обиделась и решила наказать непрошеного гостя.

Активный глухарь приличных размеров внезапно атаковал и загнал молодого человека в сугроб. Спортсмен, похоже, изрядно напугался, но отбился доской.



Юноша не остался в долгу и отомстил глухарю. Достаточно мирно.

А москвичам орнитологи недавно посоветовали подбирать пьяных птиц.