Бой сноубордиста с глухарем попал на видео
- 25 декабря 2019, 04:00
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Забавный случай произошел в поселке Шерегеш Кемеровской области. Катавшийся на местных склонах сноубордист окатил снегом глухаря. Птица обиделась и решила наказать непрошеного гостя.
Активный глухарь приличных размеров внезапно атаковал и загнал молодого человека в сугроб. Спортсмен, похоже, изрядно напугался, но отбился доской.
Юноша не остался в долгу и отомстил глухарю. Достаточно мирно.
А москвичам орнитологи недавно посоветовали подбирать пьяных птиц.
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