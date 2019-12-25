В Госдуме предложили вместо крикета и падела финансировать пионербол

Новые виды спорта «отбирают» талантливых детей у традиционных дисциплин, а у России — потенциальных олимпийских чемпионов. Во Всероссийский реестр следует включать больше национальных состязаний, чем иностранных. Так отреагировала первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова на проект постановления Министерства спорта России.

Минспорта РФ предложило пополнить Всероссийский реестр видов спорта крикетом, паделом, тхэквондо Глобальной и Международной федераций, спортивным бриджем и интерактивным баскетболом. Если все это официально признают видами спорта, то начнут финансировать из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Включение во Всероссийский реестр позволяет учреждениям среднего и высшего профессионального образования готовить специалистов по данным видам, а спортивным школам — открывать региональные отделения.

Светлана Журова в интервью «Парламентской газете» отметила, что «если человек придумал свой вид спорта в какой-то деревне, то он может развивать его как общественное спортивное движение, доказать, что к нему есть интерес со стороны населения и получить деньги как под массовый спорт».

Депутат согласилась, что крикет, к примеру, снова развивается в разных странах мира. Одно время он был даже олимпийским видом спорта.

«Сейчас ходят разговоры, чтобы включить его туда обратно, и поэтому, наверное, его решили добавить и во Всероссийский реестр. Но мне кажется, в него надо включать меньше иностранных видов спорта и больше вводить наших, национальных. Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол», — считает Журова.

Она отметила, что по некоторым видам спорта следует увеличить возраст, с которого детям разрешается участвовать в соревнованиях. Так, для смешанных единоборств планку стоит поднять с 12 до 16 лет.



«Вообще сейчас появляется столько новых видов спорта, что я не успеваю за ними следить. Это все, конечно, интересно, но если говорить про спорт высших достижений, то иногда я думаю, сколько из-за них, возможно, мы теряем потенциальных олимпийских чемпионов по спортивным прыжкам или еще чему-то. То есть я убеждена, что эти новые течения „отбирают“ талантливых детей от традиционных видов спорта», — резюмировала Журова.

Ранее стало известно, что Минспорта дополнительно выделит на экипировку сборных команд 846 миллионов рублей.