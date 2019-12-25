Медведева попытаются отговорить от новых пошлин на зарубежные посылки

Снижение до 20 евро порога беспошлинного ввоза в России ударит по малообеспеченным гражданам и жителям отдаленных мест. Эта инициатива сократит ассортимент доступных для россиян товаров, заявили в своем письме к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву представители Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза в России снизится с 500 до 200 евро, напоминает газета «Известия». Минфин хочет сделать его в 10 раз меньше с 2022 года. За покупку свыше лимита придется выплатить пошлину в 15%. Такие меры министр финансов Антон Силуанов предложил в конце ноября в своем письме Дмитрию Медведеву. Премьер их одобрил. Нововведения должны поддержать отечественную торговлю и предотвратить потери бюджета.

В Минфине напомнили, что новый порог установлен не для общей суммы ежемесячно ввозимых товаров, как это происходит сейчас, а за каждую посылку. При этом налоговая ставка снижена с нынешних 30% до 15%.

По данным КонфОП, россияне часто заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах в складчину. Обычно эти же покупки в России обходятся в 4−5 раз дороже. При этом некоторых товаров в розничной торговле просто нет. Резкое повышение пошлин может привести к отказу онлайн-торговцев работать с РФ. Пострадают от новых норм и жители отдаленных районов, где мало магазинов, но есть почтовые отделения.

Инициативы по затруднению покупок в зарубежных интернет-магазинах активно поддерживают крупные ритейлеры, сказано в письме КонфОП Дмитрию Медведеву. В розничной торговле их рассматривают в качестве инструмента поддержания «равных условий» с иностранными компаниями.

По мнению экспертов, изменение порога беспошлинной торговли на 5% повысит средний чек на товары, купленные на зарубежных сайтах. Чаще всего россияне покупают там хозяйственные мелочи и одежду. Сейчас это дает выгоду до 400% в сравнении с отечественными интернет-площадками. При этом граждане уже осознали, что технически сложные предметы лучше покупать в России. Так, за границей приобретается лишь около 2% смартфонов.

В то же время введение нового порога существенно увеличит расходы государства на администрирование посылок. Общие затраты могут составить до трех миллиардов долларов. Их не смогут покрыть максимальные сборы от превышения нового порога, которые оценивают в 0,8 миллиарда долларов.