В военкомате рассказали о судьбе «исчезнувшего» Шаведдинова

Руслан Шаведдинов — сотрудник созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) — направлен в войска для прохождения срочной военной службы. Его призыв в армию является абсолютно законным, а место службы было определено в соответствии с результатами медицинского обследования, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

В военкомате отметили, что Шаведдинов до октября 2019 года уклонялся от постановки на воинский учет и призыва в армию. Как сказано в пояснении, поступившем в ТАСС, 28 октября молодой человек прибыл по повестке в военный комиссариат Савеловского района Москвы, где в присутствии адвоката прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к прохождению военной службы по призыву.

В тот же день Шаведдинов на основании закона о воинской обязанности и военной службе был призван в армию и получил повестку на отправку в войска. Молодой человек обратился в Савеловский районный суд города Москвы и попытался оспорить решение призывной комиссии столичного района «Аэропорт». 11 ноября он получил отказ в удовлетворении иска, который решил обжаловать в Московском городском суде.

«Однако в дальнейшем в суд по неизвестным причинам он не являлся, и его интересы на судебных заседаниях 17 ноября и 23 ноября представлял адвокат», — отметили в военкомате.

В строгом соответствии с требованиями закона действие решения призывной комиссии было приостановлено на весь период рассмотрения иска судом. 23 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции. В тот же день оно вступило в законную силу, а действие решения призывной комиссии было возобновлено.

«В рамках реализации данного решения, законность которого установлена судом, 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен его повторный медицинский осмотр, в ходе которого препятствий к прохождению военной службы установлено не было», — заявил Локтев.

Затем Шаведдинова отправили в войска в составе команды. Место прохождения военной службы «было определено в строгом соответствии с результатами его медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности», подчеркнул заместитель военного комиссара Москвы.

В прессе уже появилась информация о том, что Шаведдинов будет служить на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Ранее юристы ФБК подали в Следственный комитет заявление о пропаже человека. Шаведдинов якобы перестал выходить на связь после обыска в его квартире.