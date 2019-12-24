Силуанов рассказал о планах правительства пересадить чиновников на такси

На бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов рассматривалось предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки для них автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Минфин РФ уже разрабатывал такое предложение около двух лет, но тогда выяснилось, что использование агрегаторов будет обходиться дороже закупки автомобилей и найма водителей.

Он добавил, что в настоящее время поездки на такси стали гораздо доступнее по цене, поэтому такой вариант выглядит как более конкурентоспособный.

Ранее сообщалось, что представители общественности пожаловались в Генпрокуратуру на незаконные действия агрегаторов в отношении водителей легкового такси.