найти ×
   
  • USD -0.08
    62.17
  • EUR -0.09
    68.91
СохранитьСохранено0
×

-10198

Силуанов рассказал о планах правительства пересадить чиновников на такси

Small f1a6d446e0
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

На бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов рассматривалось предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки для них автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Минфин РФ уже разрабатывал такое предложение около двух лет, но тогда выяснилось, что использование агрегаторов будет обходиться дороже закупки автомобилей и найма водителей.

Он добавил, что в настоящее время поездки на такси стали гораздо доступнее по цене, поэтому такой вариант выглядит как более конкурентоспособный.

Ранее сообщалось, что представители общественности пожаловались в Генпрокуратуру на незаконные действия агрегаторов в отношении водителей легкового такси.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
41243639читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
17541031читать позжечитаю позже

главное


Культура
Общество
«Какой позор»: календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» взбесил феминисток

Позитивный и привлекательный образ женщины в космосе пришелся им не по душе.

509820читать позжечитаю позже

Технологии
Представлен сканер отпечатков, занимающий весь экран смартфона13 декабря

Диагональ сенсора достигает 6 дюймов, что позволит покрыть почти весь экран большинства смартфонов.

013718читать позжечитаю позже