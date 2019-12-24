Силуанов рассказал о планах правительства пересадить чиновников на такси
- 24 декабря 2019, 21:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На бюджетной комиссии правительства по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов рассматривалось предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки для них автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.
«Действительно мы подготовили предложения, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, Минфин РФ уже разрабатывал такое предложение около двух лет, но тогда выяснилось, что использование агрегаторов будет обходиться дороже закупки автомобилей и найма водителей.
Он добавил, что в настоящее время поездки на такси стали гораздо доступнее по цене, поэтому такой вариант выглядит как более конкурентоспособный.
Ранее сообщалось, что представители общественности пожаловались в Генпрокуратуру на незаконные действия агрегаторов в отношении водителей легкового такси.
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