В Москве появилось еще одно театральное высшее учебное заведение

Театральный колледж Олега Табакова стал высшим учебным заведением, сообщил глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, выполнена совместная инициатива президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Таким образом, будет проведен эксперимент по интегрированию программы высшего образования в программу учреждения среднего образования по подготовке актеров. Цель эксперимента — модернизация и инновационное развитие системы подготовки творческих кадров.

Срок обучения по интеграционной программе рассчитан на пять лет. По окончании этого учебного заведения его выпускники будут проходить государственную аттестацию.

Ежегодно по 2024 год Министерство культуры РФ будет обязано предоставлять доклад о ходе эксперимента. Его итоги подведут 1 декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

Основанный в 2009 году Московский театральный колледж Олега Табакова готовил специалистов по специальности среднего профессионального образования «Актерское искусство». После смерти в 2018 году основателя школы Олеаг Табакова его преемником стал народный артист РФ Владимир Машков.

В июне 2018 года Машков объявил о своем решении не набирать новый курс.