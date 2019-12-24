Володин пообещал встречу парламентариев РФ и Украины в «широком составе»

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провел переговоры с председателем межфракционного депутатского объединения Верховной рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктором Медведчуком. Стороны обсудили реализацию Минских договоренностей в рамках «нормандского формата». Следующая встреча парламентариев состоится в более широком составе, заявил Володин.

«Прошли непродолжительные переговоры, целью которых является реализация формата парламентского измерения нормандского формата, в рамках которого мы будем обсуждать проблемы, волнующие граждан Украины, и вопросы, которые нас не могут оставить равнодушными», — цитирует ТАСС слова спикера Госдумы.

Володин подчеркнул, что самым важным вопросом остается выполнение Минских соглашений. В ходе переговоров парламентарии двух стран также договорились провести новую встречу, состав участников которой будет шире.

«Этот вопрос был у нас основной, мы его обсудили, договорились, что следующая встреча пройдет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из Украины», — добавил Володин.